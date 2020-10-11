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Правительство одобрило выплаты детям от трех до семи лет

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Российское правительство одобрило проект распоряжения о выделении в 2020 году Минтруду дополнительных средств из резервного фонда для осуществления ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет включительно.

Минтруду выделят дополнительные средства на предоставление субсидий российским регионам и Байконуру. Проект правительства позволит в полном объеме обеспечить такие выплаты в 2020 году, приводит РИА Новости содержание документа.

Ежемесячные пособия с 1 января ввел президент Владимир Путин. Выплаты для семей с низкими доходами начались с 1 июня. Такие пособия в среднем по России составляют половину регионального прожиточного минимума на ребенка — порядка 5,5 тысячи рублей.

Правительство должно до 30 ноября провести оценку уровня доходов семей, которые получают ежемесячную выплату. По ее итогам — принять меры по увеличению с 1 января 2021-го размера выплаты семьям, среднедушевой доход которых после ее получения не достиг величины прожиточного минимума на душу населения в субъекте.

В ходе ежегодного обращения к Федеральному собранию Путин отметил, что выплаты на ребенка от трех до семи лет в 2021 году при необходимости могут вырасти вдвое.

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