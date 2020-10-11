Армения и Азербайджан обменялись ударами во время перемирия

Армянская и азербайджанская стороны выступили со взаимными обвинениями в нарушении режима прекращения огня. Обстрелу подверглись Степанакерт в Нагорном Карабахе и Гянджа в Азербайджане.

Несколько взрывов раздалось в столице непризнанной Нагорном-Карабахской республики — Степанакерте. «Противник наносит ракетные удары по городам Мартуни, Шуши, а также по другим населенным пунктам», — приводит РИА Новости слова официального представителя Министерства обороны Армении Арцруна Ованнисяна.

Об обстреле Гянджи с территории Армении заявило Минобороны Азербайджана. По данным военного ведомства, погибли семь, ранены 33 человека, в том числе дети.

Военный конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха вспыхнул 27 сентября. Ситуация усугубилась тем, что Баку активно поддерживает Турция, член НАТО. Армения, в свою очередь, входит в ОДКБ, а значит является военным союзником России.

Девятого октября главы МИД Армении, Азербайджана и России по инициативе российской стороны провели в Москве консультации. Переговоры длились дольше десяти часов и стали самыми продолжительными за последние 20 лет. В результате с 12. 00 10 октября вступил в силу режим прекращения огня для обмена пленными и телами погибших.