Лукашенко встретился с оппозицией в СИЗО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с экс-претендентом на выдвижение кандидатуры в президенты страны Виктором Бабарико и другими арестованными представителями оппозиции.

«Конституцию на улице не напишешь», — приводит агентство БелТА слова Лукашенко, сказанные им на встрече со своими соперниками в СИЗО. Он отметил, что Белоруссия сейчас живет под лозунгом «даешь диалог».

«Не надо зацикливаться только на конституции. Я смотрю на это шире, пытаюсь убедить не только ваших сторонников, но и все общество в том, что на проблему надо смотреть шире», — заявил Лукашенко.

По информации БелТА, президент «четыре с половиной часа общался с вышеназванными представителями, находящимися в СИЗО, членами так называемого Координационного совета (КС) и объединенного штаба». «Цель президента — услышать мнения всех. Впрочем, содержание беседы участники общим решением оставили в тайне», — сообщает агентство.

Адвокат содержащегося под арестом политтехнолога Виталия Шклярова Антон Гашинский сказал, что заранее никто из представителей оппозиции, сидящих в СИЗО, не знал о встрече с Лукашенко.

«Их заранее никто не предупреждал, а утром свезли в одно место, и они до последнего не знали, с кем будет встреча. Это была неожиданность», — сказал он.