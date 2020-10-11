Переболевшего COVID-19 Трампа посчитали незаразным

Лечащий врач президента США Дональда Трампа Шон Конли
сообщил, что глава государства больше не представляет опасности для окружающих
с точки зрения распространения коронавируса.
«Я рад сообщить, что в дополнение к тому, что президент
соответствует критериям Центров по контролю и профилактике заболеваний,
позволяющим безопасное прекращение изоляции, утренний тест на наличие
коронавируса показал, что президент больше не представляет опасности для других
в плане передачи инфекции», — приводит ТАСС заявление врача.
По его словам, 10-й день после появления симптомов, при
отсутствии повышенной температуры более 24 часов и развития остальных
симптомов, разнообразие высококачественных тестов показывает, что больше нет
оснований говорить об активном размножении вируса.
«Кроме того, проводимое на протяжении всей болезни
тестирование показывает снижение вирусной нагрузки в организме», — отметил Конли.