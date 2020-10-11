Переболевшего COVID-19 Трампа посчитали незаразным

Лечащий врач президента США Дональда Трампа Шон Конли сообщил, что глава государства больше не представляет опасности для окружающих с точки зрения распространения коронавируса.

«Я рад сообщить, что в дополнение к тому, что президент соответствует критериям Центров по контролю и профилактике заболеваний, позволяющим безопасное прекращение изоляции, утренний тест на наличие коронавируса показал, что президент больше не представляет опасности для других в плане передачи инфекции», — приводит ТАСС заявление врача.

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По его словам, 10-й день после появления симптомов, при отсутствии повышенной температуры более 24 часов и развития остальных симптомов, разнообразие высококачественных тестов показывает, что больше нет оснований говорить об активном размножении вируса.

«Кроме того, проводимое на протяжении всей болезни тестирование показывает снижение вирусной нагрузки в организме», — отметил Конли.