Путин подшутил над Жириновским

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский опоздал на онлайн-совещание с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства подшутил над политиком.

Жириновский, видимо, решил подкрепиться и не рассчитал время. Участникам совещания во главе с президентом России пришлось ждать лидера ЛДПР.

«Вот и подъехал. Решил перекусить, и правильно», — сказал Путин после появления Жириновского.

Глава ЛДПР любит удивлять россиян. Ранее он заявил, что тело Ленина давно пора сжечь в крематории, а прах захоронить в Ульяновске.

«Давайте в крематории сожжем тело (Ленина) и колбу похороним в Симбирске, в могиле отца его, или в Санкт-Петербурге, в могиле матери», — сказал Жириновский.