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МИД России назвал «Новичок» западным брендом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба МИД РФ

Более 20 стран Запада работали с боевым отравляющим веществом «Новичок», утверждается в сообщении МИД России на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

«"Новичок" — чисто западный бренд. Он синтезирован и наличествует в этих странах в 140 вариантах. У нас его нет», — говорится в заявлении. На основе советского соединения было сформировано семейство токсичных ядов.

Также указывается, что впервые структура и масс-спектр «Новичка» была представлена в 1998 году в спектральной базе данных Американского института стандартов. Сведения об этом веществе поступили туда из исследовательского центра министерства обороны США.

Дипломаты указали, что в 2017 году в России завершился процесс по уничтожению всего химического оружия под строжайшим международным контролем. При этом окончательное уничтожение химического оружия в стране было сертифицировано контролирующими органами.

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