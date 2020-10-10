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Ким Чен Ын извинился перед жителями КНДР

Источник:
РИА Новости
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Фото: © The White House

Лидер КНДР Ким Чен Ын извинился перед гражданами в своей речи на параде по случаю 75-летия основания Трудовой партии Кореи. Северокорейский вождь заявил, что он «недостаточно» хороший руководитель.

«Хотя я и перенял великое дело великого вождя Ким Ир Сена и великого полководца Ким Чен Ира и несу тяжелую ответственность управления страной, мне все еще не хватает усилий и искренности, поэтому наши граждане все еще не могут освободиться от тягот повседневной жизни», — сказал Ким Чен Ын.

Лидер КНДР также извинился и перед солдатами северокорейской армии, которым приходится преодолевать многочисленные трудности в ходе работы над восстановлением пострадавших от тайфунов районов Северной Кореи, а также в связи с борьбой с проникновением коронавируса в Северную Корею.

Ким Чен Ын пообещал защищать «похожую на небо веру» в него граждан «ценой жизни». Он также поблагодарил граждан КНДР за доверие. Помимо Ким Чен Ына на параде присутствовала его сестра Ким Е Чжон, зампред Госсовета Пак Пон Чжу, множество других официальных лиц Северной Кореи.

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