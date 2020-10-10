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Омский врач объяснил плохие анализы Навального

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Анализы оппозиционера Алексея Навального при поступлении в омскую больницу были далеки от нормы, заявил заведующий отделением острых отравлений омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Сабаев.

По словам врача, во время госпитализации у Навального в крови в шесть раз был превышен уровень амилазы, сахара и лактата сыворотки, а также наблюдался рост лейкоцитоза и максимальный уровень ацетонурии.

Такие анализы свидетельствовали о том, что в организме политика нарушен метаболизм. Несмотря на то, что Навальный не страдал сахарным диабетом, его результаты показали острое нарушение обмена веществ.

В частности, уровень внутреннего ацетона в организме Навального был максимальным, что свидетельствует об отравлении организма собственными продуктами распада. «Организм начал убивать сам себя изнутри», — подчеркнул Сабаев.

При этом медик считает, что состояние Навального могло быть вызвано нарушением работы поджелудочной железы. Спровоцировать такую реакцию могла травма, алкогольный эксцесс, недоброкачественная пища.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, политика доставили в больницу в тяжелом состоянии. Спустя два дня оппозиционера перевезли в немецкую клинику «Шарите».

Военные токсикологи бундесвера обнаружили в организме Навального следы боевого отравляющего «Новичок». При этом российская сторона считает выводы немецких специалистов сомнительными.

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