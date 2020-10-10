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Американский пластилин спасовал перед российской дыркой

Источник:
РИА Новости
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Фото: © NASA

Попытка устранить утечку воздуха в российском модуле «Звезда» на Международной космической станции с помощью американского пластилина провалилась, свидетельствуют обнародованные переговоры экипажа и ЦУП.

Российский космонавт Иван Вагнер ранее использовал американский пластилин, чтобы залепить два возможных места утечки воздуха в промежуточной камере модуля «Звезда». После этого для контроля давления люк в камеру был на несколько часов закрыт.

Через 12 часов космонавт проверил уровень давления в отсеке модуля «Звезда» и сообщил на Землю, что он опустился до 634 миллиметров ртутного столба, тогда как на момент закрытия люка давление составляло 724 миллиметров ртутного столба.

Таким образом, давление внутри отсека снизилось на 93 миллиметра ртутного столба. Впервые небольшую утечку воздуха на МКС обнаружили в сентябре прошлого года, недавно скорость потери воздуха выросла в пять раз — до 1,4 килограмма в сутки.

Экипаж долгое время не мог выяснить, где находится дыра, для этого два раза космонавты закрывали люки в модулях станции, чтобы проверить герметичность и выявить предполагаемое место утечки.

В результате было установлено, что воздух выходит из промежуточной камеры российского модуля «Звезда». В «Роскосмосе» считают, что утечка не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует дальнейшему полету станции.

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