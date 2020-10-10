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Дебаты Байдена и Трампа отменены

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The White House

Комиссия по предвыборным дебатам кандидатов в президенты Соединенных Штатов отменила второй раунд дебатов кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена. Мероприятие должно было пройти 15 октября.

«Каждый из кандидатов объявил собственные альтернативные планы на этот день», — говорится в распространенном заявлении комиссии. Ранее комиссия предложила провести дебаты онлайн из-за болезни президента США Дональда Трампа.

Байден согласился участвовать удаленно, однако Трамп настаивал на очном формате дебатов и сослался на диагноз лечащего врача, который заявил о том, что американский лидер может вернуться к полноценной работе в субботу 10 октября.

Второй раунд дебатов предусматривал ответы кандидатов на вопросы зрителей. После отказа Трампа его соперник Байден также решил пропустить мероприятие. Таким образом, у кандидатов осталась последняя возможность публично обменяться мнениями — 22 октября.

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