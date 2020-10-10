Полет российского Су-57 удивил журналистов США

Полет российского истребителя Су-57 без фонаря кабины, защищающего экипаж от встречного потока воздуха, погодных условий и шума, удивил американских журналистов.

Ролик был опубликован российским Минобороны к столетнему юбилею Государственного летно-испытательного центра имени Чкалова. По мнению экспертов США, полет доказывает, что потеря купола при чрезвычайной ситуации никак не повлияет на управление самолетом.

«Кажется, что пилот одет в очень тяжелую куртку или летный костюм в качестве средства защиты», — пишет американский журнал Popular Mechanics, который назвал видео полета «стоящим просмотра».

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Су-57 — единственный российский истребитель пятого поколения, впервые он поднялся в воздух в 2010 году. Аналитики называют его одним из лучших самолетов в мире, который превосходит американских и европейских конкурентов.