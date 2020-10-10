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Умер бывший футболист сборной России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © spartak.com

Умер бывший игрок сборной России и футбольного «Спартака» Василий Кульков, сообщается на официальном сайте клуба. Спортсмену было 54 года.

Недавно Кульков переболел коронавирусом, на 10 октября ему была назначена плановая операция по онкологии — ранее у спортсмена диагностировали рак кишечника. Бывший футболист скончался в реанимации.

Соболезнования в связи со смертью спортсмена выразил владелец «Спартака» Леонид Федун. «Василий Кульков навсегда останется в памяти красно-белых болельщиков самоотверженным бойцом и светлым, добрым человеком»,— заявил функционер.

Кульков выступал за «Спартак» на позициях защитника и полузащитника с 1989 по 1991 год, а затем в 1995 и 1997 годах. В составе «Спартака» он выиграл чемпионат СССР 1989 года и стал чемпионом России 1997 года. Всего он провел за «Спартак» 121 матч.

Защитник также играл за португальские «Бенфику» и «Порту». Он стал чемпионом в составе «Бенфики» в сезон 1994 года и выиграл чемпионство в составе «Порту» в 1995 году. За сборную России Кульков сыграл 21 матч и забил пять мячей.

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