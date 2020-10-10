Школьник собрал дома действующий ядерный реактор

Американский школьник из города Мемфис самостоятельно собрал у себя дома действующий ядерный реактор и попал в Книгу рекордов Гиннесса.

12-летний Джексон Освальт начал строить свой собственный ядерный реактор, чтобы побить достижение предыдущего рекордсмена Тейлора Уилсона, который сумел собрать реактор в возрасте 14 лет, пишет издание Unilad.

Подросток рассказал журналистам, что всю работу он делал самостоятельно. Проект занял у него два года и оказался очень сложным. В частности, Освальт потратил почти шесть месяцев в попытках изготовить воздухонепроницаемую изоляцию.

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На финальном этапе молодому человеку удалось успешно столкнуть два атома газообразного дейтерия внутри созданного им реактора, слив ядра в зоне активной плазмы. Отмечается, что родители поощряли сына, при этом старались контролировать все работы для безопасности.