НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Школьник собрал дома действующий ядерный реактор

Источник:
Sibnet.ru
404 3
Фото: © кадр из видео

Американский школьник из города Мемфис самостоятельно собрал у себя дома действующий ядерный реактор и попал в Книгу рекордов Гиннесса.

12-летний Джексон Освальт начал строить свой собственный ядерный реактор, чтобы побить достижение предыдущего рекордсмена Тейлора Уилсона, который сумел собрать реактор в возрасте 14 лет, пишет издание Unilad.

Подросток рассказал журналистам, что всю работу он делал самостоятельно. Проект занял у него два года и оказался очень сложным. В частности, Освальт потратил почти шесть месяцев в попытках изготовить воздухонепроницаемую изоляцию.

На финальном этапе молодому человеку удалось успешно столкнуть два атома газообразного дейтерия внутри созданного им реактора, слив ядра в зоне активной плазмы. Отмечается, что родители поощряли сына, при этом старались контролировать все работы для безопасности.

Еще по теме
Ученые рассказали о «смертельной дымке» над лесами в Арктике
Многодневная магнитная буря накроет Землю
Место утечки на МКС заклеят скотчем
Нобелевскую премию по литературе получила поэтесса Глюк
смотреть все
Технологии #Наука
КАРТИНА ДНЯ
•
Азербайджан и Армения заключили перемирие
•
Дебаты Байдена и Трампа отменены
•
Полет российского Су-57 удивил журналистов США
•
Развлекайся с Ростелеком: играй и забирай бесплатно
Подробности
•
Дмитрий Рогозин: «Космос из топора не сваришь»
•
Война в Нагорном Карабахе: чего ждет Россия?
•
Болезнь без запаха и вкуса: как отличить коронавирус
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
Как это работает
•
Как смотреть бесплатное ТВ без кабеля и антенны
•
Онлайн-образование: как стать программистом без вуза
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Путин наградил томского школьника медалью
Сибирь 10.10.2020 17:54
Режим ЧС ввели в Красноярском крае из-за утечки топлива
Сибирь 10.10.2020 16:54
Как смотреть бесплатное ТВ без кабеля и антенны
Сибирь 10.10.2020 05:10
Забайкалец Гор Испирян исполнит мечту Гагариной на «Голосе»
Сибирь 09.10.2020 23:14
Самое популярное
Обнаружен новый способ заражения коронавирусом
3520
Фильм «Китобой»: Кристина Асмус снова разделась
2848
Дерипаска предложил напечатать 25 триллионов рублей
2825
Томские ученые создадут агент для убийства раковых клеток
2594
Обсуждение (3)
КАРТИНА ДНЯ
•
Азербайджан и Армения заключили перемирие
•
Дебаты Байдена и Трампа отменены
•
Полет российского Су-57 удивил журналистов США
•
Развлекайся с Ростелеком: играй и забирай бесплатно
Как это работает
•
Как смотреть бесплатное ТВ без кабеля и антенны
•
Онлайн-образование: как стать программистом без вуза
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

лачинов

Реджепу вообще надо бы по лапкам надавать. Интересы Газпрома похоже слишком дороговато обходятся в политическом...

лачинов

Пока вы "катились вниз по горочке" вы столько денег с бюджета высосали ... Сравнение с бюджетом НАСА...

Uynachalnica

Цитата«Мы катились вниз по горочке, используя созданное отцами и дедами, великими основателями советской...

лачинов

То что корни проблемы Нагорного Карабаха лежат в прошлом вы несомненно правы, но и то что Беловежский...

neyron79

Поднимите пенсионный возраст до космических высот!