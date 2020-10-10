Найдены новые симптомы коронавируса

Боль в мышцах, повышенная утомляемость и волдыри на ногах могут свидетельствовать о заражении коронавирусом, выяснил британские ученые.

Симптомы могут проявляться по-разному в зависимости от возраста инфицированных и особенностей организма, свидетельствует доклад для британской Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям, передает Daily Mail.

При этом министерство здравоохранения Великобритании приняло решение не вносить новые симптомы в список индикаторов COVID-19 для врачей, чтобы не перегружать центры тестирования.

Сейчас в Британии тремя официально признанными признаками заболевания являются высокая температура, продолжительный кашель, а также потеря или изменение обоняния.