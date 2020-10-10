Найдены новые симптомы коронавируса

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Боль в мышцах, повышенная утомляемость и волдыри на ногах могут свидетельствовать о заражении коронавирусом, выяснил британские ученые.
Симптомы могут проявляться по-разному в зависимости от возраста инфицированных и особенностей организма, свидетельствует доклад для британской Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям, передает Daily Mail.
При этом министерство здравоохранения Великобритании приняло решение не вносить новые симптомы в список индикаторов COVID-19 для врачей, чтобы не перегружать центры тестирования.
Сейчас в Британии тремя официально признанными признаками заболевания являются высокая температура, продолжительный кашель, а также потеря или изменение обоняния.