Космонавтов на МКС оставят без новогодних подарков

«Роскосмос» перенес запуск грузового корабля «Прогресс МС-16» на Международную космическую станцию из-за проведения дополнительных проверок. Грузовик должен был доставить на МКС новогодние подарки для космонавтов.

Отправка «Прогресса МС-16» с грузами планировалась на 11 декабря. Корпорация приняла решение перенести запуск на 2021 год, точная дата будет названа позднее. Старт должен был состояться с космодрома Байконур ракетой-носителем «Союз-2».

Корабли «Прогресс» используются для доставки на Международную космическую станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С 1978 года на орбиту осуществлены 167 запусков кораблей «Прогресс».

Также отложен запуск первого метеорологического спутника «Арктика-М», который планировалось провести 24 декабря. Решение аналогично связано с проведением дополнительных проверок.