Hyundai выпустил первый в мире грузовик на водороде

Компания Hyundai передала первым клиентам автомобиль Xcient — первый в мире тяжелый грузовик с силовой установкой на водородных топливных элементах, сообщается на сайте производителя. В частности, водородные грузовики уже выехали на дороги Швейцарии.

Hyundai Xcient оснащен водородной силовой установкой с двумя тяговыми аккумуляторами на топливных элементах, каждый из которых развивает 129 лошадиных сил. Грузовик имеет семь топливных баков, которые вмещают 32 килограмма сжиженного водорода.

Фото: © Hyundai

Запас хода автомобиля составляет порядка 400 километров, на дозаправку потребуется от восьми до 20 минут. К 2025 году корейцы рассчитывают продать в Европе не менее 1600 таких автомобилей.

Пилотной страной для продаж стала Швейцария, где в ближайшее время откроют сеть из ста водородных заправочных станций. В перспективе продажи Hyundai Xcient начнутся также в Китае и США.