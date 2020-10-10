Hyundai выпустил первый в мире грузовик на водороде

Компания Hyundai передала первым клиентам автомобиль Xcient — первый в мире тяжелый грузовик с силовой установкой на водородных топливных элементах, сообщается на сайте производителя. В частности, водородные грузовики уже выехали на дороги Швейцарии.
Hyundai Xcient оснащен водородной силовой установкой с двумя тяговыми аккумуляторами на топливных элементах, каждый из которых развивает 129 лошадиных сил. Грузовик имеет семь топливных баков, которые вмещают 32 килограмма сжиженного водорода.
Запас хода автомобиля составляет порядка 400 километров, на дозаправку потребуется от восьми до 20 минут. К 2025 году корейцы рассчитывают продать в Европе не менее 1600 таких автомобилей.
Пилотной страной для продаж стала Швейцария, где в ближайшее время откроют сеть из ста водородных заправочных станций. В перспективе продажи Hyundai Xcient начнутся также в Китае и США.