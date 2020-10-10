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Наставники «Голоса» «обалдели» от выступления уроженки Омска

Источник:
Sibnet.ru
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Уроженка Омска Мария Русакова выступила на слепых прослушиваниях девятого сезона шоу «Голос». Девушка своим вокалом и драйвом заставила обернуться к ней всех членов жюри. Наставники устроили за певицу настоящую битву.

Мария Русакова исполнила на слепых прослушиваниях песню Бонни Тайлер «Holding Out for a Hero». В первые секунды к певице повернулись Сергей Шнуров и Баста, затем к ним присоединилась Полина Гагарина, самым последним красную кнопку нажал Валерий Сюткин.

Во время всего выступления зрительный зал громко аплодировал, а в завершении наградил исполнительницу бурными овациями и по просьбе Басты проскандировал: «Обалдеть! Обалдеть!»

Наставники активно начали хвалить Марию Русакову, завлекая в свою команду. «Сердечко мое мне подсказывает выбрать Сергея Шнурова», — решила исполнительница.

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