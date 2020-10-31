Неизвестные сгорели в заброшенном здании на Алтае

Три человека погибли в результате пожара в заброшенном здании в Барнауле, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

«При разборе обрушившихся конструкций на месте происшествия были обнаружены тела трех погибших. Работает следственно-оперативная группа. Причина произошедшего устанавливается», — говорится в сообщении.

Пожарные получили информацию о возгорании в 5.24 по местному времени, горело заброшенное здание, при этом существовала угроза распространения огня на соседние строения.

Отмечается, что общая площадь пожара составила 50 квадратных метров. Открытое горение ликвидировали в течение часа, после чего продолжился разбор завалов.