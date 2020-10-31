НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Неизвестные сгорели в заброшенном здании на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
153 0
Пожарные тушат возгорание дома
Фото: © ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Три человека погибли в результате пожара в заброшенном здании в Барнауле, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

«При разборе обрушившихся конструкций на месте происшествия были обнаружены тела трех погибших. Работает следственно-оперативная группа. Причина произошедшего устанавливается», — говорится в сообщении.

Пожарные получили информацию о возгорании в 5.24 по местному времени, горело заброшенное здание, при этом существовала угроза распространения огня на соседние строения.

Отмечается, что общая площадь пожара составила 50 квадратных метров. Открытое горение ликвидировали в течение часа, после чего продолжился разбор завалов.

Еще по теме
Кислородные баллоны взорвались в госпитале Челябинска
Число пострадавших в результате землетрясения в Турции превысило 800
Минздрав проверит смерть пенсионерки в Чите, лечившейся дома от COVID
Франция объявила максимальный уровень террористической угрозы
смотреть все
ЧП #Происшествия
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия назвала условие оказания помощи Армении
•
Кадыров потребовал от Жириновского извинений
•
США увидели риски второй холодной войны с Россией
•
Умер актер Шон Коннери
Подробности
•
Сбой в системе: что изменит «забастовка» омских скорых?
•
Болельщик «Сибири» о депрессии, Скабелке и кузьмичах
•
Увидеть невозможное: в небе взойдет «Голубая Луна»
•
Michelin, Nokian или Hankook: рейтинг зимних шипованных шин
Как это работает
•
Эксперты советуют: главные ошибки при замене моторного масла
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
•
Когда делать КТ легких: коронавирус видно не сразу
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Автомобиль загорелся на трассе в Кузбассе. ВИДЕО
Сибирь 31.10.2020 17:20
Неизвестные сгорели в заброшенном здании на Алтае
Сибирь 31.10.2020 15:55
Болельщик «Сибири» о депрессии, Скабелке и кузьмичах
Сибирь 31.10.2020 06:40
Сбой в системе: что изменит «забастовка» омских скорых?
Сибирь 31.10.2020 05:57
Самое популярное
Фото Кейт Уинслет под водой со съемок «Аватара-2» выложили в Сеть
7358
Лукашенко дал клятву белорусскому народу
5361
Обнаружена неуязвимая для коронавируса группа людей
4521
Приставы помогли красноярцу стать миллионером
3638
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия назвала условие оказания помощи Армении
•
Кадыров потребовал от Жириновского извинений
•
США увидели риски второй холодной войны с Россией
•
Умер актер Шон Коннери
Подробности
•
Сбой в системе: что изменит «забастовка» омских скорых?
•
Болельщик «Сибири» о депрессии, Скабелке и кузьмичах
•
Увидеть невозможное: в небе взойдет «Голубая Луна»
•
Michelin, Nokian или Hankook: рейтинг зимних шипованных шин
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

k051173

Цитатаназвав политика «тварью»а назвал ли он УБИЙЦУ тварью? соответственно вопрос - кто же ТВАРЬ???

Бревно в глазу

"чеченец, имеющий статус беженца, отрезал голову педагогу" не дали ельцин (и его приемник) дожать хабибоподобных.

fiopan

чё он вообще несёт, пусть поставит себя на место президента Франции для начала.

partpa125

Пинка под зад, начать очистку с Франции, пусть басурмане в своих аулах проживают..

Qprovessional

ну ок, назвал тварью, а что он сам предлагает тогда делать с этой ситуацией когда каждую неделю почти...