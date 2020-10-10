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Азербайджан и Армения заключили перемирие

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба Минобороны Армении

Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня в Карабахе с 10 октября, сообщил глава МИД России Сергей Лавров по итогам десятичасовых переговоров в Москве.

Переговоры министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана Сергея Лаврова, Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова по ситуации в Нагорном Карабахе проходили в полностью закрытом формате.

Бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября, Баку и Ереван обвинили друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, Азербайджан провел частичную мобилизацию.

Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны начать переговоры без предварительных условий. При этом Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку.

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