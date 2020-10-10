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Лукашенко назвался спасителем Тихановской

Источник:
БелТА
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Фото: © пресс-служба президента Белоруссии

Оппозиционный политик Светлана Тихановская выжила благодаря тому, что ее вовремя вывезли в Литву, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он также заявил, что ей дали с собой 15 тысяч долларов.

«Та гражданка Беларуси и домохозяйка Тихановская сегодня забыла, что президент Беларуси ее спас», — заявил Лукашенко во время правительственного совещания, напомнив при этом, что людям не хватало сакральной жертвы.

По его словам, на штаб оппозиции готовилось нападение, и он поручил силовикам взять его под контроль. После этого Тихановская решила уехать из страны. «Замысел был — поджечь штаб и обвинить власть», — добавил Лукашенко.

«Мы понимали, что может быть беда. И я отдал распоряжение: мы под охраной, по ее желанию, с людьми, о которых она попросила, чтобы ее сопровождали, вывезли в Литву к детям», — сказал президент Белоруссии.

Белорусский лидер также заявил, что у Тихановской не было денег, и он распорядился дать ей 15 тысяч долларов, после чего она якобы поблагодарила его и «плакала на шее». «Поэтому ее никто не выпихивал за границу. Стоял вопрос жизни и смерти, и это было ее желание», — подытожил он.

Выборы президента прошли в Белоруссии 9 августа, победителем был объявлен Александр Лукашенко. После этого в стране вспыхнули массовые протесты. Оппозиция считает избранным президентом страны Тихановскую.

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