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Харизматичный забайкалец исполнит мечту Полины Гагариной на «Голосе»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Забайкалец Гор Испирян выступил на слепых прослушиваниях шоу «Голос» и попал в команду к Полине Гагариной. Наставница попросила артиста исполнить ее мечту.

34-летний житель Забайкальского края Гор Испирян зажигательно исполнил композицию «I Want to Break Free» («Я хочу освободиться») группы Queen. К артисту повернулись два наставника — Полина Гагарина и Сергей Шнуров.

Когда Испирян допел, все члены жюри отметили его энергию и харизму, а Баста сказал, что представлял себе 18-летнего парня. При этом оказалось, что Испирян вообще не артист.

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«Я занимаюсь предпринимательством, в юности мне повезло, меня научили петь, но вот последние 10 лет я особо не пел. Девять лет меня уговаривали прийти на "Голос" и, когда у меня отговорки закончились, я отправил заявку, собственно», — сказал он.

Гору Испиряну предстояло выбрать наставника между Гагариной и Шнуровым. Первая сразу сделала исполнителю заманчивое предложение.

«У меня есть очень давнишняя идея сделать одну фантастическую песню. Она очень актерская, очень классная. Она вам очень подойдет. И если вы пойдете ко мне в команду, я исполню свою мечту», — сказала Полина Гагарина.

Гор Испирян выбрал ее команду. «Со мной надо по-разному: иногда жестко, иногда надо уговаривать… Я пойду к Полине», — сказал он.

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