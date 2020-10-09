Алиев дал Армении «последний шанс»

Азербайджан отказывается мириться с оккупацией в Нагорном Карабахе, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев в обращении к нации. Он также подчеркнул, что дает Армении «последний шанс» на мирное урегулирование конфликта.

«Единственный путь спасения для Армении — вывод войск из Нагорного Карабаха. Выполните резолюции Совбеза ООН, мы не смиримся с оккупацией. Я неоднократно об этом говорил», — сказал Алиев.

Азербайджанский президент отметил, что Баку любыми способами вернет свои земли, но хочет сделать это мирным путем. Для этого Ереван должен выполнить резолюции Совбеза ООН по Карабаху. Алиев также напомнил, армия Азербайджана успешно продвигается вперед.

В пятницу в Москве проходят переговоры глав МИД Азербайджана и Армении при посредничестве министра иностранных дел России. На время переговоров военные действия в Нагорном Карабахе были приостановлены.