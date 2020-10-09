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Алиев дал Армении «последний шанс»

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба Минобороны Армении

Азербайджан отказывается мириться с оккупацией в Нагорном Карабахе, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев в обращении к нации. Он также подчеркнул, что дает Армении «последний шанс» на мирное урегулирование конфликта.

«Единственный путь спасения для Армении — вывод войск из Нагорного Карабаха. Выполните резолюции Совбеза ООН, мы не смиримся с оккупацией. Я неоднократно об этом говорил», — сказал Алиев.

Азербайджанский президент отметил, что Баку любыми способами вернет свои земли, но хочет сделать это мирным путем. Для этого Ереван должен выполнить резолюции Совбеза ООН по Карабаху. Алиев также напомнил, армия Азербайджана успешно продвигается вперед.

В пятницу в Москве проходят переговоры глав МИД Азербайджана и Армении при посредничестве министра иностранных дел России. На время переговоров военные действия в Нагорном Карабахе были приостановлены.

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Топ комментариев

horror11

Сколько положительных реакций на данную новость )) Все ждут с нетерпением результата.))

Lava Lava

"Был бы человек, а статья найдется."

corrector

Они ходили с плакатами "Русская армия вон из страны Армении" что теперь поделать..

лачинов

Реджепу вообще надо бы по лапкам надавать. Интересы Газпрома похоже слишком дороговато обходятся в политическом...

Lava Lava

Цитатапланируется ограничить запретом на въезд и заморозкой активов российских чиновников [youtube]SvmHCYW6paM[/youtube]