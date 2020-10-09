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Хозяин кошек выкупил для них целое купе. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Пассажир поезда Москва — Анапа выкупил для кошек все места в купе, чтобы те могли с комфортом ехать, а сам устроился на нижней полке — фотофакт опубликован в социальной сети «ВКонтакте».

На снимке, опубликованном пользователем Ильей Хангиреевым, видно, что минимум три кошки с комфортом расположились на верхних полках. Их хозяин, видимо, разместился внизу.


По правилам РЖД, мелкие домашние животные, к которым относятся и кошки, должны перевозиться в переносках. В некоторых вагонах это будет бесплатным, в других потребуется оформить билет. Минимальный тариф составляет 258 рублей.

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