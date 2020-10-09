Виктор Томенко излечился и возвращается на работу

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко победил коронавирус и пневмонию, он выходит из больницы, сообщило правительство региона.

«Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выписан из больницы. Состояние главы региона удовлетворительное. Планируется, что в ближайшее время он приступит к работе», – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что у Томенко положительный тест на ковид, он находился на домашнем лечении, но позже его госпитализировали с двусторонней пневмонией. Из госпиталя Томенко обращался к жителям края, на видео была заметна сильная одышка у губернатора.

После этого СМИ края сообщали, что якобы заболел коронавирусом и перешел на удаленную работу мэр Бийска Александр Студеникин, но эту информацию официально не подтверждали. Заразился и мэр Рубцовска Дмитрий Фельдман, он руководит городом дистанционно.