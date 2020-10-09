Tesla Илона Маска долетела до Марса

Электрокар Tesla Roadster приблизился к Марсу на максимально возможное расстояние — около 8 миллионов километров, сообщила компания SpaceX.

«(Манекен-астронавт) Стармен, которого в последний раз видели покидающим Землю, совершил первое сближение с Марсом — порядка 0,05 астрономических единиц или менее 8 миллионов километров от Красной планеты», — написала SpaceX в Twitter.

По расчетам астронома Джонатана Макдауэлла, машина пролетела еще ближе — на расстоянии 7,41 миллиона километров. На таком расстоянии водитель Tesla Roadster увидел бы Марс так, как Луна видится человеку с Земли.

Вишневая Tesla Roadster с манекеном в скафандре сыграла роль полезной нагрузки при тестовом запуске ракеты Falcon Heavy в 2018 году. Целью была демонстрация того, что ракета может выводить нагрузку до Марса и дальше. По словам главы SpaceX Илона Маска, аппарат может дрейфовать в космосе миллиарды лет, хотя батареи способны работать только 12 часов после запуска.