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Премьер Армении заявил о готовности к мирным переговорам

Источник:
РБК
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Армения готова возобновить мирные переговоры по Нагорному Карабаху в рамках Минской группы ОБСЕ, заявил премьер-министр страны Никол Пашиняна на заседании глав правительств государств-членов ЕАЭС в Ереване.

«Мы верны принципу мирного урегулирования карабахского конфликта и готовы к возобновлению мирного процесса в соответствии с заявлениями президентов и глав МИД стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — приводит РБК слова Пашиняна.

Он подчеркнул, что население Карабаха оказалось на грани гуманитарной катастрофы. Войну в регионе он охарактеризовал как «азербайджано-турецкую агрессию против армянского народа». При этом Пашинян утверждает, что Азербайджану в ходе боев не удалось достигнуть значительных успехов.

Минская группа ОБСЕ существует с 1992 года, ее сопредседателями являются Россия, Франция и США.

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Топ комментариев

horror11

Сколько положительных реакций на данную новость )) Все ждут с нетерпением результата.))

Uynachalnica

Как отпуск то будет проводить в этом году: традиционно, в кругу родных и близких, елочки сажать с Кужугетычем,...

Uynachalnica

Я не из ваших, сколько можно повторять!

150388

В 2005 умер в Германии, рак позвоночника. Если верить статье. А вообще конечно, уже нет никакого значения....

Lava Lava

"Был бы человек, а статья найдется."