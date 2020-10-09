Томич Александр Лунев переехал в водонапорную башню

Житель Томска Александр Лунёв восемь лет ремонтировал водонапорную башню, чтобы обустроить в ней жильё – в пятницу он сообщил в соцсетях, что наконец переехал.
«Я переехал жить в башню! Нет, это далеко не финал, впереди еще огромный объем работы на остальных пяти этажах, на кирпичных фасадах, в подвале. Давление воды на шестом этаже невысокое, к отоплению есть вопросы. Да даже кондиционер надо как-то окончательно замаскировать под фанерой. Но та мечта, которая начала буравить мой мозг семь с лишним лет назад – ОСУЩЕСТВИЛАСЬ!» – написал Лунёв.
Он пояснил, что теоретически ночевать в башне можно было уже давно, но для Лунёва было важно, чтобы жильё стало полноценным, там было чисто и тепло, были санузел, место для сна. Томич поблагодарил всех, кто помогал ему.
Водонапорной башне на улице 19 Гвардейской дивизии 120 лет. Томич выкупил её у города и за восемь лет потратил на ремонт 8 миллионов рублей. По проекту под жильё занято три верхних этажа из шести, пока Лунёв не планирует открывать в башне никакой бизнес.
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Этот день настал. Вообще говоря, спать в башне летом можно было уже давно - повесить гамак или поставить раскладушку в каком-нибудь относительно чистом углу. Но я твердо решил, что впервые заночую в башне только тогда, когда все будет готово для полноценной жизни - чистое и теплое помещение, санузел, ванна или душ. И вот несколько дней назад на шестом этаже были закончены все работы. Я переехал жить в башню! Нет, это далеко не финал, впереди еще огромный объем работы на остальных пяти этажах, на кирпичных фасадах, в подвале. Давление воды на шестом этаже невысокое, к отоплению есть вопросы. Да даже кондиционер надо как-то окончательно замаскировать под фанерой. Но та мечта, которая начала буравить мой мозг семь с лишним лет назад - ОСУЩЕСТВИЛАСЬ! Спасибо всем тем, кто поддерживал меня словами, деньгами и даже руками, работая на башне. Спасибо Паше с его безграничным терпением и неизменно аккуратными результатами. Спасибо моим подписчикам просто за то, что их так много: семь лет назад я и представить себе не мог, сколько людей будут следить за этим проектом. Спасибо вам всем!