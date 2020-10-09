Томич Александр Лунев переехал в водонапорную башню

Житель Томска Александр Лунёв восемь лет ремонтировал водонапорную башню, чтобы обустроить в ней жильё – в пятницу он сообщил в соцсетях, что наконец переехал.

#Город Кто живет в водонапорной башне?

«Я переехал жить в башню! Нет, это далеко не финал, впереди еще огромный объем работы на остальных пяти этажах, на кирпичных фасадах, в подвале. Давление воды на шестом этаже невысокое, к отоплению есть вопросы. Да даже кондиционер надо как-то окончательно замаскировать под фанерой. Но та мечта, которая начала буравить мой мозг семь с лишним лет назад – ОСУЩЕСТВИЛАСЬ!» – написал Лунёв.

Он пояснил, что теоретически ночевать в башне можно было уже давно, но для Лунёва было важно, чтобы жильё стало полноценным, там было чисто и тепло, были санузел, место для сна. Томич поблагодарил всех, кто помогал ему.

Водонапорной башне на улице 19 Гвардейской дивизии 120 лет. Томич выкупил её у города и за восемь лет потратил на ремонт 8 миллионов рублей. По проекту под жильё занято три верхних этажа из шести, пока Лунёв не планирует открывать в башне никакой бизнес.