Журнал Maxim объявил голосование за самую сексуальную женщину

Читатели журнала Maxim могут выбрать самую сексуальную женщину России из 100 претенденток. В рейтинг вошли актрисы, спортсменки, певицы и другие знаменитости.

По итогам предварительного голосования лидерами рейтинга стали певицы Анна Плетнева, Ольга Серябкина и Настя Каменских.

В десятке также актриса Наталья Рудова, Любовь Аксенова, Яна Кошкина, Мария Горбань, певица Елена Темникова, замыкает топ-10 модель Ирина Шейк.

В хвосте общего рейтинга оказались актриса Ксения Раппорт, спортсменка Дарья Клишина и певица Светлана Лобода.