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Журнал Maxim объявил голосование за самую сексуальную женщину

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © dusya_star, instagram.com/dusya_star

Читатели журнала Maxim могут выбрать самую сексуальную женщину России из 100 претенденток. В рейтинг вошли актрисы, спортсменки, певицы и другие знаменитости.

По итогам предварительного голосования лидерами рейтинга стали певицы Анна Плетнева, Ольга Серябкина и Настя Каменских.

В десятке также актриса Наталья Рудова, Любовь Аксенова, Яна Кошкина, Мария Горбань, певица Елена Темникова, замыкает топ-10 модель Ирина Шейк.

В хвосте общего рейтинга оказались актриса Ксения Раппорт, спортсменка Дарья Клишина и певица Светлана Лобода.


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Топ комментариев

horror11

Сколько положительных реакций на данную новость )) Все ждут с нетерпением результата.))

Uynachalnica

Как отпуск то будет проводить в этом году: традиционно, в кругу родных и близких, елочки сажать с Кужугетычем,...

Uynachalnica

Я не из ваших, сколько можно повторять!

150388

В 2005 умер в Германии, рак позвоночника. Если верить статье. А вообще конечно, уже нет никакого значения....

Lava Lava

"Был бы человек, а статья найдется."