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Новосибирцы сменили приоритеты в кино

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Приоритеты по фильмам и сериалам новосибирцев изменились в отличии от жителей других регионов России. Сибиряки предпочли детективам фэнтези и белорусское кино, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра IVI.

На первом месте среди самых просматриваемых сериалов в Новосибирске — «Мажор» с Павлом Прилучным. На втором — «Анатомия страсти». Замыкает тройку самых просматриваемых сериалов «Теория большого взрыва».

Самым популярным фильмом лета в России стал «Домовой» — российская фэнтези-комедия с Сергеем Чирковым. Также в тройке лидеров — полная версия военной драмы «Т-34» с Александром Петровым и «Убийство в «Восточном экспрессе» с Пенелопой Крус и Уиллемом Дефо.

В Новосибирске тройка лидеров выглядит немного иначе: «Домовой», «Т-34» и российская комедия «Девушки бывают разные».

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Топ комментариев

horror11

Сколько положительных реакций на данную новость )) Все ждут с нетерпением результата.))

Uynachalnica

Как отпуск то будет проводить в этом году: традиционно, в кругу родных и близких, елочки сажать с Кужугетычем,...

150388

В 2005 умер в Германии, рак позвоночника. Если верить статье. А вообще конечно, уже нет никакого значения....

Lava Lava

"Был бы человек, а статья найдется."

Uynachalnica

Я не из ваших, сколько можно повторять!