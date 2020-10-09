Новосибирцы сменили приоритеты в кино

Приоритеты по фильмам и сериалам новосибирцев изменились в отличии от жителей других регионов России. Сибиряки предпочли детективам фэнтези и белорусское кино, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра IVI.

На первом месте среди самых просматриваемых сериалов в Новосибирске — «Мажор» с Павлом Прилучным. На втором — «Анатомия страсти». Замыкает тройку самых просматриваемых сериалов «Теория большого взрыва».

Самым популярным фильмом лета в России стал «Домовой» — российская фэнтези-комедия с Сергеем Чирковым. Также в тройке лидеров — полная версия военной драмы «Т-34» с Александром Петровым и «Убийство в «Восточном экспрессе» с Пенелопой Крус и Уиллемом Дефо.

В Новосибирске тройка лидеров выглядит немного иначе: «Домовой», «Т-34» и российская комедия «Девушки бывают разные».