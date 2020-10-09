Депутаты Алтая лишились шанса избавиться от Хорохордина

Президиум Государственного собрания – Эл Курултай в Республике Алтай отказался созывать сессию по вопросу об импичменте главы региона Олега Хорохордина, сообщается на сайте регионального парламента.

29 сентября сессии регионального парламента 14 депутатов из 41 представили обращение, в котором потребовали вынести на рассмотрение сессии вопрос о вотуме недоверия Хорохордину. Они аргументировали это решение систематическим неисполнением главой своих обязанностей. Текст обращения передали председателю Госсобрания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Вопрос о вотуме недоверия Хорохордину сочли частным мнением

На следующий день один из депутатов отозвал подпись, таким образом инициаторы обращения не набрали необходимой трети голосов для вынесения вопроса на рассмторения сессии.

«Доводы инициаторов обращения о том, что нет механизма отзыва подписи, большинством членами президиума не были приняты, поскольку депутат официально письменно отозвал свою подпись. И в настоящее время ее под обращением, считают большинство членов президиума, нет», – сказано в сообщении.

Поскольку обращение не исходит от трети депутатского корпуса, документ не подлежит дальнейшему рассмотрению на сессии.

«В поступившем предложении отсутствуют конкретные обоснования неисполнения Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай каких-либо его обязанностей. Вопросы, содержащиеся в обращении депутатов Республики Алтай, сводятся к оценке деятельности действующего главы...» – уточняет парламент.

Кроме того, к обращению не приложено документов, обосновывающих доводы инициаторов обращения, а это также нарушает регламента.

Президиум принял решение на основании вышеизложенных доводов не рекомендовать к вынесению на рассмотрение сессии вынесенного группой депутатов предложения и вернуть его инициаторам.