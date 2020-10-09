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Депутаты Алтая лишились шанса избавиться от Хорохордина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство РА

Президиум Государственного собрания – Эл Курултай в Республике Алтай отказался созывать сессию по вопросу об импичменте главы региона Олега Хорохордина, сообщается на сайте регионального парламента.

29 сентября сессии регионального парламента 14 депутатов из 41 представили обращение, в котором потребовали вынести на рассмотрение сессии вопрос о вотуме недоверия Хорохордину. Они аргументировали это решение систематическим неисполнением главой своих обязанностей. Текст обращения передали председателю Госсобрания.

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На следующий день один из депутатов отозвал подпись, таким образом инициаторы обращения не набрали необходимой трети голосов для вынесения вопроса на рассмторения сессии.

«Доводы инициаторов обращения о том, что нет механизма отзыва подписи, большинством членами президиума не были приняты, поскольку депутат официально письменно отозвал свою подпись. И в настоящее время ее под обращением, считают большинство членов президиума, нет», – сказано в сообщении.

Поскольку обращение не исходит от трети депутатского корпуса, документ не подлежит дальнейшему рассмотрению на сессии.

«В поступившем предложении отсутствуют конкретные обоснования неисполнения Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай каких-либо его обязанностей. Вопросы, содержащиеся в обращении депутатов Республики Алтай, сводятся к оценке деятельности действующего главы...» – уточняет парламент.

Кроме того, к обращению не приложено документов, обосновывающих доводы инициаторов обращения, а это также нарушает регламента.

Президиум принял решение на основании вышеизложенных доводов не рекомендовать к вынесению на рассмотрение сессии вынесенного группой депутатов предложения и вернуть его инициаторам.

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