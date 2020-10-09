Нобелевскую премию мира получила еда

Всемирная продовольственная программа ООН получила Нобелевскую премию мира за 2020 год, сообщается в Twitter.

«Всемирная продовольственная программа получает премию за усилия по борьбе с голодом, за вклад в улучшение условий мира в районах, затронутых конфликтом, и за то, что выступает в качестве движущей силы в усилиях по предотвращению использования голода в качестве оружия войны и конфликта», — сообщается в заявлении Нобелевского комитета.

ВПП ООН создана в 1961 году, в 1963 году реализовала первую программу по борьбе с голодом в Судане. Сейчас ежегодно обеспечивает 4 миллиона тонн продуктов питания. ВПП управляется Исполнительным советом из 36 членов.

За последние 20 лет из организаций премию мира получили ООН, МАГАТЭ, Межправительственная группа экспертов по изменению климата, Европейский союз, ОЗХО, и Международная кампания за запрещение ядерного оружия. В истории трижды лауреатом становился Красный Крест.

Нобелевский комитет никогда не раскрывает имена претендентов на премию. По разным данным, в этом году номинировали президента России Владимира Путина и оппозиционного политика и блогера Алексея Навального.