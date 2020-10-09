Красноярец с топором взял в заложники знакомую с пятью детьми

Пьяный мужчина в Красноярском крае устроил скандал, топором повредил автомобиль полицейских и удерживал в заложниках женщину с пятью детьми, сообщает ГУ МВД по региону.

Пьяный ранее неоднократно судимый 25-летний мужчина устроил скандал на бытовой почве в доме своей знакомой в поселке Тарасеево Красноярского края. На место выехали сотрудники полиции. Во время беседы мужчина стал вести себя агрессивно, топором повредил служебный автомобиль.



Затем он закрылся в доме, где находилась его знакомая и пять ее малолетних детей, и удерживал их там. Во время переговоров полицейским удалось отвлечь мужчину и задержать его. Его доставили в отдел полиции. Женщина и ее малолетние дети не пострадали, сейчас с ними работают сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних.