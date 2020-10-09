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Красноярец с топором взял в заложники знакомую с пятью детьми

Источник:
Sibnet.ru
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Пьяный мужчина в Красноярском крае устроил скандал, топором повредил автомобиль полицейских и удерживал в заложниках женщину с пятью детьми, сообщает ГУ МВД по региону.

Пьяный ранее неоднократно судимый 25-летний мужчина устроил скандал на бытовой почве в доме своей знакомой в поселке Тарасеево Красноярского края. На место выехали сотрудники полиции. Во время беседы мужчина стал вести себя агрессивно, топором повредил служебный автомобиль.

Затем он закрылся в доме, где находилась его знакомая и пять ее малолетних детей, и удерживал их там. Во время переговоров полицейским удалось отвлечь мужчину и задержать его. Его доставили в отдел полиции. Женщина и ее малолетние дети не пострадали, сейчас с ними работают сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних.


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Топ комментариев

horror11

Сколько положительных реакций на данную новость )) Все ждут с нетерпением результата.))

Uynachalnica

Как отпуск то будет проводить в этом году: традиционно, в кругу родных и близких, елочки сажать с Кужугетычем,...

150388

В 2005 умер в Германии, рак позвоночника. Если верить статье. А вообще конечно, уже нет никакого значения....

Lava Lava

"Был бы человек, а статья найдется."

Uynachalnica

Я не из ваших, сколько можно повторять!