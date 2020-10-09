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Холодильник для хранения тел умерших от COVID появится в Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
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Власти Бурятии приняло решение о покупке холодильника для хранения тел умерших от COVID-19, сообщил региональный оперативный штаб.

На покупку холодильной камеры потребуется 830 тысяч рублей, деньги, предположительно, выделят из резервного фонда Бурятии. Проект распоряжения о выделении средств подготовит республиканский Минздрав.

По информации оперативного штаба, на утро пятницы в республике зарегистрировано 98 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки. Умерло три человека.

Всего с начала распространения эпидемии в Бурятии зарегистрировано 7,8 тысячи случаев инфицирования, умерло 82 человека. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 6,1 тысячи человек. Проходят лечение в стационарах республики 849 больных.

Тема: Распространение коронавируса
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