Холодильник для хранения тел умерших от COVID появится в Бурятии

Власти Бурятии приняло решение о покупке холодильника для хранения тел умерших от COVID-19, сообщил региональный оперативный штаб.

На покупку холодильной камеры потребуется 830 тысяч рублей, деньги, предположительно, выделят из резервного фонда Бурятии. Проект распоряжения о выделении средств подготовит республиканский Минздрав.

По информации оперативного штаба, на утро пятницы в республике зарегистрировано 98 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки. Умерло три человека.

Всего с начала распространения эпидемии в Бурятии зарегистрировано 7,8 тысячи случаев инфицирования, умерло 82 человека. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 6,1 тысячи человек. Проходят лечение в стационарах республики 849 больных.