Простреливший дочери грудь житель Алтая отправится в колонию

Житель Республики Алтай, стрелявший в жену через закрытую дверь и ранивший 13-летнюю дочь, на 10 лет отправится в колонию-поселение, сообщает СУ СК региона.

Инцидент произошел поздним вечером 12 января в селе Турочак. Пьяный 42-летний мужчина взял ружье и пошел выяснять отношения с супругой, которая ушла от него вместе с тремя детьми и стала жить у родителей, подала документы на развод.

Увидев мужа с оружием, женщина забежала в свое жилище, заперлась и стала удерживать входную дверь за ручку, чтобы он не смог попасть внутрь помещения.

Мужчина попытался проникнуть в дом, однако не смог открыть двери. Тогда он выстрелил через нее и попал в грудь своей 13-летней дочери, которая также была с другой стороны.

Далее он еще стрелял по окнам веранды и дома, после чего скрылся с места преступления, спрятавшись на чердаке дровяника на территории дома своих родителей. Девочку доставили в больницу, а мужчину стали искать. При задержании он сопротивлялся, угрожая оружием. Полицейские применили табельное оружие. В итоге его также доставили в больницу с огнестрельным ранением бедра.

Уголовное дело возбудили по статье 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, малолетнего, совершенное общеопасным способом) и по статье 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Вину он не признал, однако суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на один год.

Также суд частично удовлетворил гражданские иски о 450 тысяч рублей в счет компенсации причиненного морального вреда.