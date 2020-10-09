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Игорь Крутой пригрозил хейтерам полицией

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Okras / CC BY-SA 4.0

Продюсер Игорь Крутой планирует обратиться в полицию, если не прекратится травля победительницы национального отбора Детского Евровидения Софьи Феськовой.

«Если будет продолжаться такая травля, то будем обращаться в органы, чтобы понять, кем организованы, чтобы вывести все это на чистую воду. Кто из родителей переусердствовал», — сказал Крутой в интервью YouTube-шоу «Алена, блин!»

Победителем российского национального отбора на Детское Евровидение 2020 и, соответственно, представителем России на Детском Евровидении 2020 стала Софья Феськова с песней «Мой новый день».

Победительницу выбирали с помощью суммирования зрительского голосования и оценок жюри. Сразу после оглашения результатов Феськова оказалась в центре скандала — ее команду обвинили в накрутке голосов.

Игорь Крутой считает, что весь скандал создан искусственно. По его мнению, любая премия, конкурс или фестиваль вызывают подобные разговоры.


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