Кузбасские коммунальщики покосили снег. ВИДЕО

Рабочие в Ленинске-Кузнецком косили траву триммером, несмотря на то, что она скрылась под выпавшим снегом — видео опубликовано в социальных сетях.

На видео попали трое человек, которые ходят с садовыми триммерами по газону и пытаются скосить траву. По версии администрации города, на погодные условия не стала обращать внимание подрядная организация.

«Покос травы осуществляется в соответствии с графиком благоустройства. Однако все работы должны проводиться с учетом погодных условий. Подрядной организации даны разъяснения о недопустимости подобных действий впредь», — цитирует «Сибдепо» ответ муниципалитета.