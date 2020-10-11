Небольшой снег выпадет в понедельник в Восточной Сибири

Начало недели в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии будет умеренно морозным, с небольшим снегом и порывистым ветром, сообщили синоптики региональных Гидрометцентров.

По Забайкальскому краю в понедельник облачно с прояснениями, незначительные осадки. Ветер северо-восточный с порывами до 13 метров в секунду. Температура ночью -1… -6 градусов, местами до +2. Днем -3… -8, местами 0… +5 градусов.

В Бурятии переменная облачность, небольшой снег. Ветер северо-западный с с порывами до 17 метров в секунду. Температура ночью -4… -9, местами -14… -19 градусов. Днем от -1… до +4 градусов.

По Иркутской области переменная облачность, местами небольшой снег, ветер северо-западный с порывами порывы до 14 метров в секунду. Температура ночью -5… -10, при прояснении -15… -20 градусов. Днем -2… +3, местами до -7 градусов.