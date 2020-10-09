Потепление придет в Новосибирск

Дождь и мокрый снег продолжатся в Новосибирске и области в выходные, но к началу недели синоптики ждут потепления и прекращения осадков, сообщила Sibnet.ru в пятницу начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

По словам синоптика, в ночь на субботу будет идти снег, днём дождь. Ночью будет около нуля градусов, в дневные часы – 3-5 градусов выше нуля. В последующие две ночи также вероятен мокрый снег, в дневные часы – дожди.

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«Осадки всё время в Новосибирске ждём, пока северо-западные потоки сохраняются. Ориентировочно на начало недели ждём повышения температуры. Не исключено, что осадков будет меньше или они вообще прекратятся», – рассказала собеседница.

В ночь на воскресенье будет 0…+2 градуса, днём – 4-6 градусов. В понедельник ночью ожидается +1…+3, в дневные часы – 5-7 градусов тепла.