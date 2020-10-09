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Сильный ветер и мокрый снег накроют Восточную Сибирь

Источник:
Sibnet.ru
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Сильный ветер со снегом и мокрым снегом ожидается в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии на выходных, сообщили синоптики региональных Гидрометцентров.

По Забайкальскому краю объявлено штормовое предупреждение. Ветер северо-западный с порывами до 21 метра в секунду. Снег и мокрый снег. Температура ночью от -4 до +1 градуса, местами -5… -10. Днем +4… +9 градусов, местами до -1.

В Бурятии облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. А по Прибайкалью сильные осадки, после чего установится снежный покров. На дорогах гололедица. Ветер с порывами до 24 метров в секунду. Температура ночью 0… -5, местами -10… -15 градусов. Днем 0… +5 градусов.

В Иркутской области переменная облачность, небольшой и умеренный снег. Ветер западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура ночью -2… -7, при прояснении -12… -17 градусов. Днем 0… +5, при облачной погоде до -5 градусов.

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