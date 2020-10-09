Тонны мидий с мышьяком уничтожили в Омске

Специалисты уничтожили более двух тонн мидий, в которых превышено содержание яда – мышьяка, сообщило управление Россельхознадзора по Омской области.

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«Из Чили в город Санкт-Петербург была ввезена партия варено-мороженных мидий, произведенной в Чили», – сказано в сообщении.

Пока морепродукты не исследовали, часть направили для переработки и продажи в Омскую область. Лабораторные исследования установили, что в партии мидий превышено содержание токсического элемента – мышьяка.

К моменту исследования в лаборатории оставалось более 2 тонн мидий. Продукцию признали опасной и уничтожили.