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Тонны мидий с мышьяком уничтожили в Омске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: tristanf / Attribution License

Специалисты уничтожили более двух тонн мидий, в которых превышено содержание яда – мышьяка, сообщило управление Россельхознадзора по Омской области.

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«Из Чили в город Санкт-Петербург была ввезена партия варено-мороженных мидий, произведенной в Чили», – сказано в сообщении.

Пока морепродукты не исследовали, часть направили для переработки и продажи в Омскую область. Лабораторные исследования установили, что в партии мидий превышено содержание токсического элемента – мышьяка.

К моменту исследования в лаборатории оставалось более 2 тонн мидий. Продукцию признали опасной и уничтожили.

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