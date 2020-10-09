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Снежный шторм спрогнозировали для Забайкалья

Источник:
Sibnet.ru
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МЧС по Забайкальскому краю предупредило жителей о надвигающемся штормовом ветре, который принесет с собой мокрый снег.

Спасатели предупредили жителей Забайкалья о надвигающемся снежном шторме. В субботу в крае ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега, а порывы ветра усилятся до 20 метров в секунду. Ожидается налипание мокрого снега на провода, а на дорогах — гололедица.

Сотрудники МЧС просят соблюдать скоростной режим и дистанцию. Не рекомендуется парковать автомобили под старыми, ветхими деревьями и плохо укрепленными конструкциями.

При сильных порывах ветра рекомендуется закрыть форточки и окна, заблаговременно убрать с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком. Нужно проявлять осторожность, находясь на улице, обходить оборванные провода, раскачивающиеся ставни, вывески и транспаранты.

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