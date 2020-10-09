Тодоровский оценил роль красноярского школьника в фильме «Гипноз»

Школьник из Красноярска Сергей Гиро сыграл главную роль в фильме «Гипноз»
Валерия Тодоровского, это дебютная работа юного актера в большом кино.
По словам Тодоровского, исполнителя главной роли для фильма
подбирали очень долго. Подходящего кандидата никак не находилось. Когда кастинг
запустили в соцсети «ВКонтакте», режиссеру на глаза попалось видео самопроб
Гиро.
Когда выяснилось, что понравившийся Тодоровскому актер из
Красноярка, съемочную группу это не остановило.
«Он – школьник, увлекается театром, занимается в
красноярской театральной студии. Приехал, сделал пробы и был на голову выше
всех. И он получил главную роль. В фильме без него нет ни одной сцены. Вот так происходит
- все по-честному, когда человек стоит того. Так что я очень рад. Я не представляю
никого лучше», — рассказал Валерий.
Фильм «Гипноз» рассказывает о подростке Мише, который посещает
сеансы гипноза у психотерапевта Волкова, чтобы вылечиться от лунатизма. В результате
он попадает под влияние гипнолога до такой степени, что перестаёт понимать, где
реальность, а где иллюзия. После таинственного исчезновения одной из пациенток Волкова
Миша решает провести расследование, чтобы докопаться до истины.
Фильм «Гипноз» выйдет в прокат 15 октября.