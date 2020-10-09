Тодоровский оценил роль красноярского школьника в фильме «Гипноз»

Школьник из Красноярска Сергей Гиро сыграл главную роль в фильме «Гипноз» Валерия Тодоровского, это дебютная работа юного актера в большом кино.

По словам Тодоровского, исполнителя главной роли для фильма подбирали очень долго. Подходящего кандидата никак не находилось. Когда кастинг запустили в соцсети «ВКонтакте», режиссеру на глаза попалось видео самопроб Гиро.

Когда выяснилось, что понравившийся Тодоровскому актер из Красноярка, съемочную группу это не остановило.

«Он – школьник, увлекается театром, занимается в красноярской театральной студии. Приехал, сделал пробы и был на голову выше всех. И он получил главную роль. В фильме без него нет ни одной сцены. Вот так происходит - все по-честному, когда человек стоит того. Так что я очень рад. Я не представляю никого лучше», — рассказал Валерий.

Фильм «Гипноз» рассказывает о подростке Мише, который посещает сеансы гипноза у психотерапевта Волкова, чтобы вылечиться от лунатизма. В результате он попадает под влияние гипнолога до такой степени, что перестаёт понимать, где реальность, а где иллюзия. После таинственного исчезновения одной из пациенток Волкова Миша решает провести расследование, чтобы докопаться до истины.

Фильм «Гипноз» выйдет в прокат 15 октября.