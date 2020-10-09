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Девять тысяч школьников Забайкалья отправились на дистанционку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Тысячи школьников и студентов отправились на дистанционное обучение в Забайкальском крае из-за роста количества заболевших коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба регионального правительства.

По данным оперативного штаба, полностью закрыты 11 школ, на удаленное обучение переведен 121 класс в 42-х школах региона. Общая численность школьников, переведенных на «удаленку» – более 9,6 тысячи.

«Ограничительные мероприятия коснулись и детских садов. Закрыты 33 группы в 28 дошкольных образовательных учреждениях. Полностью приостановили деятельность четырех садиков», — сообщили в региональном оперштабе.

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Полностью переведены на дистанционное обучение студенты Читинской государственной медицинской академии, Забайкальского краевого училища искусств, Агинского педагогического колледжа. Частично закрыты группы в педагогическом и политехническом колледжах Читы, в Забайкальском транспортном техникуме.

С понедельника ограничивает работу Забайкальский государственный университет (ЗабГУ). По информации администрации вуза, обучаться здесь продолжат только студенты первых и выпускных курсов.

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