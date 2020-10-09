Аэропорт Омска в день прилета Навального «заминировали» из Германии

МВД РФ выяснило, что сообщение о минировании аэропорта Омска в день, когда там приземлился самолёт с оппозиционером Алексеем Навальным, произошло с сервера, который находится в Германии.

«Анонимное сообщение было отправлено посредством почтового сервиса, который предоставляет бесплатные услуги временной электронной почты. Серверы данного почтового сервиса расположены на территории Федеративной Республики Германия», – сообщила полиция.

Следователь подготовил международное поручение в компетентные органы ФРГ, чтобы установить владельца электронной почты, с которой было направлено сообщение о минировании учреждений в Омске.

«Поскольку информация о минировании аэропорта органами внутренних дел не разглашалась, вызывает также вопрос, откуда, из каких источников эти сведения появились у одного из лиц, вовлеченных в доследственную проверку. Проще говоря, откуда у господина Навального, находившегося в клинике "Шарите" и только, по сообщениям оттуда, пришедшего в себя, появились такие сведения, которых, повторюсь, нигде не было», – отмечается в сообщении полиции.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелёта из Томска в Москву, он впал в кому – причина до сих пор неизвестна, сам оппозиционер считает, что его отравили. Самолёт экстренно сел в Омске, где политика доставили в местную больницу. Там он провёл двое суток, после Навального транспортировали в Берлин.