Дело застреленного председателя ЖСК передали в новосибирский суд

Следователи передали в суд дело об убийстве в центре Новосибирска председателя ЖСК «Залесский», сообщает СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, 27 января 66-летний председатель правления ЖСК «Залесский» направлялся на работу. Между домами по улице Достоевского его убили тремя выстрелами из пистолета. Преступник с места происшествия скрылся, по данным источника, во Франции, а вернулся в Новосибирск в самый разгар коронавируса — 11 марта.

Предварительно установлено, что бизнесмен убил председателя ЖСК из-за крупного долга. Следователи о время расследования опровергли «искусственно сфабрикованное ложное алиби», связанное с нахождением в день убийства в Санкт-Петербурге.

Уголовное дело в отношении 53-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статья 222, части 1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, ношение, перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов) и части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) передано в суд.