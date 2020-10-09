Многометровые дорожки грибов выросли в «Шушенском бору»

Многометровые «дорожки» из съедобных грибов выросли в национальном парке «Шушенский бор», сообщает пресс-служба парка.

В Перовском лесничестве парка грибной сезон подходит к своему завершению. После заморозков плодовые тела большинства видов останавливают свой рост. Однако именно сейчас в бору среди ковра опавших листьев можно встретить целые «дорожки» из съедобных грибов — рядовок.

Рядовка — род пластинчатых напочвенных грибов семейства Рядовковые. К роду относятся грибы с окрашенными, реже белыми шляпками: у молодых экземпляров они выпуклые, но по мере роста приобретают плоскую форму, часто с волнистым, завернутым или отогнутым наружу краем. Свое название они получили за способность расти длинными рядами.

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Длина отдельных полос достигает ста метров и более. Встретив в лесу такую «дорожку», любитель «тихой охоты» с одного места может набрать сразу десять ведер грибов, которые впоследствии солят, маринуют или жарят после предварительной термической обработки. Такие «дорожки» будут радовать сборщиков до самого ноября.

Род насчитывает более пятидесяти видов. Некоторые из них являются ядовитыми. Рядовка отличается изменчивостью: порой даже специалисту сложно определить видовую принадлежность в полевых условиях без микроскопии. Поэтому при сборе рядовок, как и с любыми другими грибами, важно руководствоваться простым правилом: «Не уверен — не бери!».