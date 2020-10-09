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Шоу «Голос» стартует на Первом канале

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено Первым каналом

Слепые прослушивания девятого сезона музыкального шоу «Голос» стартует на Первом канале в пятницу, 9 октября, сообщила пресс-служба телеканала.

Наставниками девятого сезона стали уже опытные члены жюри «Голоса». Это Валерий Сюткин, Сергей Шнуров, Полина Гагарина и Баста.

Девятый сезон пройдет в традиционном формате. Сначала участников ждут слепые прослушивания, затем этапы поединков и нокаутов, и финал.

Девятый сезон шоу «Голос» выйдет на Первом канале 9 октября в 21.30.

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