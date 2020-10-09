Слепые прослушивания девятого сезона музыкального шоу «Голос» стартует на Первом канале в пятницу, 9 октября, сообщила пресс-служба телеканала.

Наставниками девятого сезона стали уже опытные члены жюри «Голоса». Это Валерий Сюткин, Сергей Шнуров, Полина Гагарина и Баста.

Девятый сезон пройдет в традиционном формате. Сначала участников ждут слепые прослушивания, затем этапы поединков и нокаутов, и финал.

Девятый сезон шоу «Голос» выйдет на Первом канале 9 октября в 21.30.