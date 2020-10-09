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Россия ответит на санкции Запада из-за ситуации с Навальным

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба МИД РФ

Россия готова ответить зеркально на санкции, которые могут ввести Германия и Франция из-за ситуации вокруг Алексея Навального, заявила в официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Санкции, ограничительные меры, стоп-листы всегда в международных отношениях приводят к одному — к ответным мерам», — приводит ТАСС слова Захаровой.

Она отметила, что по инциденту с Навальным не предоставлено никаких доказательств, предлагается «поверить на слово». По ее словам, Запад не стремится разобраться в ситуации. «Биологические часы Запада подошли к тому, чтобы ввести новые санкции в отношении нашей страны, нужен был повод, мотив, какая-то история», — подчеркнула дипломат.

При этом Захарова отметила, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) готова передать данные по инциденту только с разрешения Берлина.

«В ОЗХО заявили, что они подтвердили данные, к которым пришел Берлин, на основе собственных проведенных исследований. На вопрос, не могли бы они передать нам эти данные, нам отвечают, что это возможно только с разрешения Берлина, а Берлин не разрешает», — пояснила представитель МИД.

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Навальному стало плохо 20 августа во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске и его госпитализировали в местную больницу. Через некоторое время он впал в кому. Через два дня оппозиционера перевезли в берлинскую клинику «Шарите».

Власти ФРГ 2 сентября заявили, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы «Новичок». Но никаких доказательств в пользу версии об отравлении России представлено не было, несмотря на ее многочисленные просьбы.

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