Россия отработает гиперзвуковую ракету «Циркон» на авианосцах

Фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» до конца 2020 года выполнит еще три испытательных пуска новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон», в том числе с поражением морской мишени, имитирующей авианосец.

«В рамках продолжающихся летных испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" до конца этого года будет выполнено еще три стрельбы. Ближайший запуск состоится в конце октября - начале ноября», — сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Другой источник подтвердил эту информацию, отметив, что «все три пуска пройдут с реальным поражением морских или наземных мишеней, в частности, имитирующих авианосцы или стратегические объекты условного противника».

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С борта фрегата «Адмирал Горшков» 6 октября была выполнена стрельба ракетой «Циркон» на дальность 450 километров. Корабль запустил ракету из Белого моря, морскую мишень боеприпас поразил в Баренцевом море. Максимальная скорость «Циркона» на испытаниях составила 8 скоростей звука, максимальная высота полета — 28 километров.