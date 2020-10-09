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Водитель погиб во время обгона на новосибирской трассе. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Водитель иномарки во время обгона на трассе, врезался в УАЗ, от полученных травм он погиб, еще три человека попали в больницу, сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

В четверг в 17.30 по местному времени в Коченевском районе на 28 километре автодороги Новосибирск - Колывань – Томск 36-летний водитель автомобиля Toyota Caldina при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем УАЗ- 3909, двигавшимся во встречном направлении.

«В результате ДТП водитель Toyota от полученных травм скончался на месте. 47-летний водитель УАЗа получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом бедра, голени и пяти ребер. Еще двое пассажиров-мужчин этого же автомобиля, 40 и 45 лет, с различными переломами были доставлены в больницу», — говорится в сообщении. 

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают причины и обстоятельства дорожной аварии.



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